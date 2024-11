Infobetting.com - Instituto-River Plate (giovedì 07 novembre 2024 ore 01:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Al Estadio Juan Domingo Peron di Cordoba per la Ventunesima Giornata della Liga Profesional, ilfa visita ai padroni di casa dell’. La Gloria non sta attraversando un eccellente momento con un solo punto raccolto in tre giornate ed è reduce dalla sconfitta per 0-2 subita al Cilindro di Avellaneda contro il Racing .InfoBetting: Scommesse Sportive e