Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, svelati i progetti per il 2025

, 5 novembre 2024 - Unaattiva e propositiva, in dialogo costante con tutti i soggetti del territorio pratese, impegnata a svolgere azioni di sistema con tanti e diversi protagonisti, specialmente in funzione diche accompagnano le giovani generazioni e la cura delle persone più fragili. È in questo scenario di riferimento che ladidi, per il, porta le risorse da mettere a disposizione della comunità locale a 1 milione e 300 mila euro (sono state 1 milione e 100 mila euro nel 2024) e conferma la scelta di destinarne la parte più rilevante (40%) aidi educazione e formazione. Lo ha annunciato questa mattina la presidente Diana Toccafondi presentando iper il. “Le scelte di prudenza ma anche di coraggio della commissione investimenti e del nostro advisor hanno portato il preconsuntivo 2024 a risultati positivi, che permettono di aumentare le risorse a disposizione della comunità”, sottolinea Toccafondi, Il Documento programmatico previsionale, con le linee di intervento per il prossimo anno, proposto da Consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio di Indirizzo la settimana scorsa, conferma “l’impostazione ispirata al principio costituzionale di sussidiarietà e a criteri di pluralismo sociale, spirito di servizio, assunzione di responsabilità nei confronti dell’intera comunità”.