Elezioni Regionali Umbria 2024 la guida completa | chi sono i candidati e cosa dicono i sondaggi

A differenza di Liguria ed Emilia-Romagna, l’va al voto dopo la scadenza naturale della legislatura. Il 27 ottobre 2019, Donatella Tesei era riuscita a strappare la Regione al centrosinistra, dopo 50 anni di governo rosso. L’esponente della Lega è candidata per un secondo mandato, mentre la principale sfidante è la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. In totale, a concorrere per la presidenza, cisette: per votarli, i cittadini umbri potranno andare ai seggi dalle ore 7 alle 23 del 17 novembre e dalle ore 7 alle 15 del 18 novembre. L’exploit della destra e il laboratorio del centrosinistra In occasione delledel 2019, l’è stata considerata il primo laboratorio per il campo largo – definizione ormai troppo sfilacciata -, cioè per un’alleanza tra Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra.