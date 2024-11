Lanazione.it - Ecco i vigili di prossimità. Agenti nelle vie del centro: “Controlli più capillari”

Empoli (Firenze), 5 novembre 2024 – Controllare le aree più critiche del, ascoltare le persone, intercettare i problemi. E intervenire, se necessario. La polizia municipale ritorna tra la gente per un servizio che almeno negli ultimi anni (caratterizzati da organici ridotti all’osso) era mancato. Ma da ieri sera, con dueassunti a tempo determinato, è partito ufficialmente il servizio didella polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Un pattugliamento pomeridiano – inizialmente dalle 15 alle 21 – che da lunedì al sabato interesserà le vie delin maniera capillare. “Avevamo preso l’impegno lo scorso 29 luglio in consiglio comunale, quando avevamo allocato le risorse per far partire questo progetto, finanziato in parte anche dalla Regione Toscana – ricorda il sindaco Alessio Mantellassi –.