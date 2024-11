Metropolitanmagazine.it - Dior e Kaws: un nuovo capitolo di arte e moda per la capsule collection uomo

tornano a collaborare con una nuova collezione di abbigliamento maschile, a sei anni dal debutto di Kim Jones con, segnato dalla presenza di una scultura di 10 metri direalizzata con 70.000 fiori. Dopo quell’esordio iconico del 2018, in cui il celebre artista statunitense ha reinterpretato l’ape, simbolo storico della maison, Jones decide di riconfermare l’intesa conper unache mixa eleganza francese e stile pop-art.tornano a collaborare per una nuovaPer questa nuova collezione,porta il simbolo del serpente, intrecciato al logo, su una serie di capi versatili: dal bomber rosa pastello ai pantaloni larghi con strisce iconicheOblique, fino a camicie in raso trapuntate con l’intramontabile motivo cannage.