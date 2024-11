Donnaup.it - Cheesecake al caffè senza cottura: la torta al caffè che sa veramente di caffè!

al: laalche sadi! Salve oggi vi propongo la mia ricettina di questa. Chiamiamola, semifreddo o come volete, la cosa bella è che sadi. Dopo alcuni tentativi sono riuscita ad ottenere il gusto che dicevo io, e devo dire che è piaciuta davvero a tutti. Il procedimento è semplicissimo, ci vuole un pochino di pazienza per la base, ma va benissimo così visto il risultato. Vi lascio al procedimento e agli ingredienti.al: laalche sadi! Gli ingredienti utili per questa ricetta sono: 450 grammi di biscotti al cioccolato 250 grammi di mascarpone 150 grammi di panna fresca 180 grammi di burro fuso ma freddo 100 grammi di zucchero 1 cucchiaio di zucchero a velo 2 tazzine diristretto 2 cucchiai di liquore alProcedimento: Come prima cosa frulliamo i biscotti e riduciamoli in polvere.