Spettacoloitaliano.it - Una Babysitter in Pericolo Tv8: trama e finale spiegazione del film 2021

UnainTv8 delUnainTv8 delè diretto da Amy S.Weber. Il titolo originale dell’opera è The Captive Nanny e ha come protagonisti Austin Highsmith Garces e Karynn Moore. La pellicola abbraccia quella del mondo delle/bambinaie già viste sul canale 8 come L’incubo di unao Tra le braccia sbagliate. Al centro del thriller troviamo la protagonista Chloe che accetta il lavoro dipresso i coniugi Emily e Michael Brown. Lei crede di aver trovato la famiglia perfetta per cui lavorare, finché non scopre che hanno un oscuro segreto. A seguire: UnainUnaincompleta Chloe è una tata che desidera disperatamente adottare un bambino, ma prima deve rimettere insieme la sua vita.