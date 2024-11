Inter-news.it - Statuto FIGC, approvate le proposte di Gravina: «Maggiore autonomia per Lega di A»

Leggi tutto su Inter-news.it

L’Assemblea dellaha approvato a larga maggioranza le modifiche allodelladal Presidente Gabriele. Per nulla soddisfatta la Serie A, che ha deciso di seguire una linea ben precisa. Di seguito tutte le novità. LA DECISIONE – L’Assemblea dellaha approvato ledel Presidente federale Gabrielein merito alla modifica delloin funzione della soddisfazione di determinate esigenze. Nello specifico, le modifiche sono statecon il voto favorevole di 253 sui 283 aventi diritto. I deti della Serie A si sono astenuti o hanno votato in maniera contraria, per un totale di 20 voti non favorevoli alle modifiche presentate da