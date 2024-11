Quotidiano.net - Rigopiano choc, dalla multa per i fiori al ticket per il malore

(Pescara), 4 novembre 2024 - Non si meraviglia in fondo Alessio Feniello alla notizia che l’Asl di Pescara chiede 40 euro didopo sette anni - diffida al pagamento - a una madre diche nella strage dell’hotel, sul Gran Sasso, ha perso un figlio di 25 anni, si chiamava Marco Tanda, è rimasto ucciso con la fidanzata Jessica Tinari e altre 27 persone. Tra loro c’era anche Stefano Feniello, figlio di Alessio, che nel resort era andato a festeggiare i suoi 28 anni con la fidanzata Francesca Bronzi, scampata alla strage. Per tutta Italia Alessio Feniello è il papà condannato eto per un mazzo disulle rovine di, a un certo punto era l’unico condannato (perché aveva violato i sigilli dell’area), poi è stato assolto, assistito dall’avvocato Camillo Graziano. Era il gennaio 2019, Feniello era furioso appena saputa la notizia. Anche perché sulle macerie dell’hotel per Pasquetta c’erano state le gite, con i curiosi a caccia di souvenir.