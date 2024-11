Oasport.it - NBA, i risultati della notte (4 novembre): bene i Pistons di Fontecchio, Mavericks e Hawks ok senza problemi

Leggi tutto su Oasport.it

Sono tre le partite disputate nelle scorse ore in chiave NBA. Quelle notturne, però, sono solo due, perché Nets-è nei fatti la sceltadomenica sera italiana, la classica partita che viene portata a orari europei come ormai da lunga tradizione legata alla diffusionelega professionistica. Per i Detroit(2-5) è una bella giornata, quella in cui sono battuti i Brooklyn Nets (3-4) per 92-106. La giornata indubbiamente migliore ce l’ha Jalen Duren, con 13 punti e 17 rimbalzi, ma vanno tutti in doppia cifra nel quintetto con Cade Cunningham a quota 19. Di ottimo livello la performance di Simone, che pur mettendo a segno 7 punti in 24 minuti è molto solido a rimbalzo, dato che ne tira giù otto in un match nel quale è sostanzialmente decisiva la seconda metà di gara. Per i Nets 26 di Cameron Johnson e 17 di Cam Thomas.