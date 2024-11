Ilnapolista.it - Marotta: «La Serie A rivendica i suoi diritti attraverso un confronto schietto, democratico e rispettoso»

All’uscita dell’assemblea Figc che ha deciso il cambio dello Statuto Federale, il presidente dell’Inter, Giuseppe, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da Tmw: «È stato un contraddittorio giusto, quello che mi dispiace come dirigente è l’aria di conflittualità che sfocia in personalismi e che bisogna assolutamente eliminare. Ildialettico porta a delle negoziazioni rispettose e auspico che si vada avanti la considerazione che abbiamo davanti alla politica e al governo. Dovremo avere unpiù diretto, visto che il mondo dello sport e quello del calcio in generale rappresentano un patrimonio della nostra Nazione. Si possono ottenere risultati senza andare allo scontro. Lama si può migliorareun». Leggi anche: Vince Gravina.