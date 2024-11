Ilnapolista.it - Lukaku non ne azzecca una e ora comincia a essere un problema

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 11° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Bellissima Dea. con una mossa a sorpresa audace e genialissima, Gasp rinuncia nientedimeno che al capocannoniere del campionato. Togliendo ogni punto di riferimento. Il Feroce Salentino non ci capisce più una mazza ed è la fine. Pasalic annulla le sventagliate di Gilmour tanto ammirate contro il Milan. E affida l’attacco agli ispiratissimi esterni. Che mandano al manicomio Olivera e il Capitano. Gioca senza centravanti, Gasp. È così che frega il Conte smarrito che non si raccapezza più. Il quale in realtà involontariamente lo imita, perché quel Babbasone lì non neuna. E oraadun. Calcio fisico. Dopo il primo gol la reazione c’è. L’assist di Piedone c’è. C’è il palo dello scozzese. E c’è la frenesia di cercare il pareggio.