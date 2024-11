Liberoquotidiano.it - Le star di Hollywood contro le patatine fritte, ecco chi parla ai veri Stati Uniti

Il pop di Kamala profuma disystem, quello di Donald odora di patine. Qual è l'odore più americano? A fare l'elenco delleche hanno anticipato il loro voto a favore di Kamala Harris pare die in una di quelle rassegna dove si premiano attori, attrici e cantanti: una roba da fare girare la testa per i miliardi che generano. C'è Taylor Swift, quella che- dicono- muova pezzi di economia ogni volta che si esibisce; e c'è Eminem, il rapper bianco che ha aperto la strada ai cattivi del freestyle che rimano col microfono a velocità supersonica. Ovviamente c'è George Clooney, che si espose in prima persona per chiedere a Biden di ritirarsi a favore di Kamala. Ritiro che accadde e che sbloccò le donazioni copiose dellosystem.