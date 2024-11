Sport.quotidiano.net - Inter, Napoli a portata di mano: su Lautaro e Sommer, giù Thuram lo sprecone

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Milano, 3 novembre 2024 – Settima vittoria nelle ultime otto partite per l’di Simone Inzaghi: l’1-0 con il Venezia vale la conferma del secondo posto con una sola lunghezza dalla capolista, ko con l’Atalanta. Ma gli occhi di San Siro sono quelli del pericolo scampato, con Sverko a sovrastare Bisseck per il pareggio al minuto 100 con l’aiuto di unamalandrina. Ferrieri Caputi di Livorno annulla scatenando la festa del popolo nerazzurro. Accade in una domenica in cui Simone Inzaghi non rinuncia a nulla, nonostante all’orizzonte si staglino le ombre di Arsenal e. Non c’è l’esordio in porta di Josep Martinez, non ci sono staffette in attacco per Arnautovic e soprattutto Taremi. Ma non si vede neanche il solito impeto contro un avversario di basso cabotaggio.