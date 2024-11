Lanazione.it - Infermieri, basi per un futuro solido. Specializzazioni per la professione

Luca Fialdini riconfermato alla guida dell’ordine delle professionistiche di Massa Carrara. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi all’unanimità. Sarà affiancato da Simone Mosti alla vicepresidenza, Giulia Tonini alla segreteria e Annalisa Bonfigli come tesoriere del consiglio direttivo. "Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi per la partecipazione e la fiducia, saranno altri quattro anni intensi di lavoro al servizio della comunitàstica e a tutela della salute dei cittadini – dice Fialdini –. Sono sicuro che glidi Massa Carrara hanno apprezzato il lavoro di questi anni. Una nuova casa ufficio in via Massa Avenza, dove potersi incontrare e proporre idee e progetti. Il denominatore comune è sempre stata la fiducia. Abbiamo sempre creduto nella trasparenza, nell’esserci sempre, nella condivisione. Il tutto con grande impegno.