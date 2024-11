Quotidiano.net - Il curriculum di Diletta Leotta: come ha conquistato la tv italiana

debutta sulle reti Mediaset e lo fa con la conduzione del tanto atteso reality game ‘La Talpa’, che torna in tv dopo ben sedici anni di assenza. Dieci concorrenti e una serie di prove da affrontare con un unico obiettivo: scoprire chi di loro è la Talpa, ovvero il sabotatore del gruppo. Al via “La Talpa”: quando inizia,funziona e i concorrenti.al timone di un nuovo format Ad accompagnare il pubblico all’interno delle puntate ci sarà. Attenzione, non a condurre. Perché di fatto non ci saranno uno studio, una diretta, un programma vero e proprio. Il suo ruolo ne ‘La Talpa 2024’ ricalcherà quello di Filippo Bisciglia a ‘Temptation Island’. Ovvero sarà un po’ di raccordo fra il pubblico e le gesta dei concorrenti. La Talpa 2024, tutti i concorrenti: chi sono Maè arrivataa un programma in prima serata su Canale 5? Sono passati sedici anni dai suoi esordi ad Antenna Sicilia e ne sono trascorsi 15 dalla sua partecipazione a Miss Italia 2009.