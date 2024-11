Dailyshowmagazine.com - Iastimo: la voce del Rap siciliano che sfida la normalità con “Tutto Normale”

Il rapperGiuseppeha recentemente pubblicato il suo album, una raccolta di brani che affronta tematiche sociali, tra cui la disabilità, da una prospettiva autentica e schietta. Con ironia e sensibilità,invita l’ascoltatore a riflettere sulla “” e su come essa venga percepita e imposta dalla società. Ecco alcuni dei temi principali trattati nell’album e le aspirazioni diper la sua musica. La Nascita di “”: Un Album che Rispecchia la Vita di GiuseppeIl titolonasce da una delle tracce principali dell’album. “Per me, è”, afferma Giuseppe, riferendosi alla sua esperienza con la disabilità. Con 45 anni di vita e una carriera artistica che ha preso forma nel rap,ha sentito di avere finalmente gli strumenti e la maturità per affrontare temi personali e complessi.