È morto Quincy Jones, il gigante della musica con una grande passione per il vino

all'età di 91 anni, celebre produttore statunitense protagonistascenale mondiale nel secolo scorso. Una colonna portante per molti artisti resi celebri grazie alla sua sensibilità, ma anche unappassionato di vini che conservava nella sua cantina. Una parte di queste referenze sono state vendute lo scorso inverno dalla casa d'aste Christies. Il contributo dinella vita artistica americana La storia dicombacia con quella di un pezzo di storia(e non solo) statunitense: nel ruolo di autore, produttore, compositore e arrangiatore ha stravolto le tradizionali divisioni di genere, intrecciando il pop con il soul il jazz e l'hip hop. Grazie al suo "tocco" magico sono stati sfornati album come Bad e Thriller di Michael Jackson, due degli album più venduti nella storiae grazie al suo disco del 1989 Back on the block ha riunito musicisti come Miles Davis, Barry White, George Benson, Ray Charles, Dionne Warwick regalandoci anche le ultime incisioni in studio di cantanti come Ella Fitzgerald e di Sarah Vaughan.