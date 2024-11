Inter-news.it - Di Francesco: «Il gol? Lo avremmo meritato. Retto le ripartenze dell’Inter»

L’Inter rischia tanto nel finale contro il Venezia ma riesce a portare a casa tre punti preziosissimi. Dopo la sconfitta per 1-0 l’allenatore Eusebio Dirisponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Le parole di Dinella conferenza stampa post Inter-Venezia Le sue impressioni sulla prestazione del Venezia e sulannullato? Non voglio neanche parlare del. Ce lo saremmo meritati, per quello che abbiamo mostrato in campo. Abbiamo rischiato di prenderema abbiamo rischiato anche di farglielo. Questo è stato l’atteggiamento giusto per venire a giocare a San Siro. Abbiamo giocato una partita ad alta intensità, un finale negli ultimi venti minuti senza buttare mai la palla e cercando di creare difficoltà all’Inter.