Di Francesco | Fallo non netto! Arbitraggio dalla parte dell’Inter

Diè intervenuto subito dopo il triplice fischio di Inter-Venezia, sfida andata in scena a San Siro e valevole per l’undicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurro 1-0 con gol annullato nel finale ai veneti per un tocco di mano. Di seguito le sue dichiarazioni, affidate a DAZN– Eusebio Diparla così dopo Inter-Venezia: «Non ce ne gira una come si deve, non penso che il tocco sia così evidente sul nostro gol. Credo che a volte mi piaccia più valutare unche è stato un po’ dall’altraper tutta la gara. Io non penso ci sia uncosì evidente, ma se il regolamento dice questo non voglio parlarne. Voglio comunque fare i complimenti alla mia squadra, non abbiamo concretizzato e alla fine ci sta che l’Inter possa farti gol. Questo gol sarebbe stato il giusto epilogo per tutto ciò che abbiamo fatto vedere in campo.