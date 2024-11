Tutto.tv - Champions League 2024/2025: Real-Milan e altre italiane in campo

La UEFAtorna protagonista con la quarta giornata, offrendo una carrellata di incontri cruciali per i club italiani e europei. Tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Sky Sport trasmetterà in diretta ben 17 partite, con l’opzione Diretta Gol per seguire più incontri contemporaneamente. Gli appassionati potranno godere della copertura completa anche in streaming su NOW, rendendo accessibili tutte le emozioni del calcio europeo. Le sfide delleMadrid-, Juventus, Bologna e Atalanta Martedì sera, alle 21, gli occhi saranno puntati su tre squadreimpegnate in sfide decisive. A Madrid, ilaffronta ilal Santiago Bernabeu, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW.