Casini sulle modifiche allo Statuto Figc | Il ricorso è stato depositato Bicchiere mezzo vuoto

Oggi l’Assemblea federale dedicata alla modifica dello. Ha vinto Gravina, sono passate le sue proposte di riforma. Per la Serie A è una mezza sconfitta,si può consolare con un delegato in più ceduto dalla Lega Pro. La Serie A però chiedeva di più e non l’ha ottenuto. Al termine dell’Assemblea,si è limitato a dire: «Approvata la proposta federale così come era stata presentata e da un certo punto di vista è un’occasione mancata». Con la modifica dello, così cambiano i pesi elettorali nel corso del Consiglio Federale. I Consiglieri federali della Serie A passano da 3 a 4 con un peso elettorale adesso pari al 18%. Alla Serie B due consiglieri, peso elettorale al 6%. Lega Pro con un solo consigliere e un peso elettorale pari al 12%. Invariata la condizione di Serie D, Assoallenatori e Assocalciatori.