Dilei.it - Brigitta Cazzato si è sposata (di nuovo): la gioia di mamma Loredana Lecciso

Il 4 novembre 2024 è un giorno di festa per, visto che la sua primogenita,si ècon il suo grande amore, Yan Goby. Non è la prima volta che la coppia convola a giuste nozze ma, stavolta, i due hanno deciso di festeggiare la loro unione in grande, alla presenza di amici e parenti. La figlia della showgirl ha celebrato le sue nuove nozze in Kenya, dove vive da diverso tempo e ha incontrato suo marito, imprenditore a capo di un resort di lusso, che è stato scelto come teatro della cerimonia. Presenti alla celebrazione, ovviamente,, emozionata e felice per il momento d’oro della figlia e Jasmine Carrisi, sorella e damigella della sposa., ilmatrimonio in Kenyaè la premurosa madre di tre figli: Jasmine Carrisi e Al bano Junior Carrisi, avuti dal legame con il famosissimo cantante pugliese, e la primogenita, nata dal matrimonio con Fabio, che è andato avanti dal 1993 al 1996.