Lanazione.it - Baby gang terrorizza Piazza Dante, ragazzino di 16 anni accerchiato e picchiato

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 4 novembre 2024 – Prima ci hanno provato con un ragazzo che è riuscito a scappare senza farsi accerchiare, poi hanno portato a segno una aggressione in piena regola puntando un 16enne. Scagliato a terra e selvaggiamente pestato provocandogli lesioni in viso, alla schiena e al collo. Una banda di stranieri hato sabato sera i giovanissimi che si ritrovano d’abitudine in. I due episodi avvenuti a pochi minuti l’uno dall’altro, sabato intorno alle 23.30, non sono un episodio sporadico, come raccontano gli stessi ragazzi che frequentano lae diversi genitori.