Oasport.it - ATP Belgrado, altra sconfitta per Darderi: Altmaier si impone in due set, crisi nera per Luciano

Leggi tutto su Oasport.it

Unaamara per chiudere con tutta probabilità la stagione.esce di scena prematuramente anche nel torneo ATP di, beccandosi una bella lezione da Daniel: il punteggio di 7-6 6-3 in 76 minuti sottolinea le enormi difficoltà del numero 43 del mondo in questi ultimi mesi: questa è la dodicesimaarrivata da fine luglio ad oggi, a fronte di tre sole vittorie. E il suo malessere viene difatti fuori. Solo a tratti nel corso del primo set, che scorre via in maniera abbastanza semplice, dimostrando di non trovarsi spiazzato al cambio d’avversario, visto il domino innescato dal forfait di Tommy Paul.è come sempre un giocatore fastidioso da affrontare, ma sembra essere quello che può offrire qualche spiraglio in più andando in là con il tempo, con i nove punti persi al servizio contro i cinque di