Allo Zini passa la capolista Cremonese brusca frenata

Prima battuta d’arresto per ladi mister Eugenio Corini. La squadra grigiorossa cadeper 1-3 contro il Pisaarrendendosi alla qualità e alla concretezza degli uomini di Pippo Inzaghi che volano a 27 punti in classifica. Tra gli aspetti positivi da sottolineare la solita prestazione convincente de il “Mudo” Vazquez, la rete che porta la sua firma e poco altro. La sconfitta, infatti, ha messo sotto la lente d’ingrandimento problemi che sembravano risolti, e che di fronte ad una big del campionato hanno finito per riemergere. Se dopo la prima rete al 26’ targata Marin, bravo a sfruttare un errore difensivo di Ravanelli, la formazione di casa risponde subito con un gol che arriva direttamente dal suo numero 20, servito da Bonazzoli, è di ben altra caratura la reazione al nuovo allungo p al 46’ firmato Piccinini.