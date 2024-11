Oasport.it - WTA Finals 2024, Coco Gauff vince il derby con Jessica Pegula all’esordio e si porta in testa al girone

Leggi tutto su Oasport.it

Ottimo esordio peralle WTAdi Riad (Arabia Saudita). La statunitensenettamente e con merito ilstatunitense controcon il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e un quarto di gioco. Un successo per la numero 3 del mondo che interrompe un’emorragia di tre sconfitte consecutive contro l’avversaria odierna. Primo set che ha visto qualche alto e basso da parte di entrambe le giocatrici:ha cominciato annullando una palla break, poi ha approfittato di qualche errore di troppo disul suo servizio sull’1-2 ed è andata avanti di un break. Ci saranno poi altri due break, uno per parte, con errori da ambo le parti. L’allungo che vale il 4-2 è decisivo perche si prende il primo parziale per 6-3.