Ilfattoquotidiano.it - Uccise tre donne e ne fece saponi e dolcetti da offrire agli amici: “La saponificatrice di Correggio era una serial killer ragno, su di lei pendeva una maledizione”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La sua storia è diventata leggenda: Leonarda Cianciulli, massaia sulla cinquantina di origini campane con un passato difficile, dopo aver ucciso trene avrebbe fattoda. Fu proprio lei a dichiararlo e a costruire la storia ma quanto c’è di vero in questa terribile storia? Ne abbiamo parlato con la scrittrice Francesca Mogavero, autrice del libro “Laficatrice di, il caso Cianciulli”, pubblicato da Giunti editore per la collana crime a cura di Gianni Biondillo. Tra mito e realtàI fatti sono noti: Leonarda Cianciulli, campana emigrata a, nella bassa emiliana con il marito e i quattro figli, attirò tresingle del paese nel suo appartamento con false promesse e poi lea colpi d’ascia e martello. I corpi vennero poi fatti sparire e non furono mai più ritrovati.