Sport.quotidiano.net - Terza gioia consecutiva. La Primavera di Rivalta passa anche a Genova. Byar vale il -2 dalla vetta

SAMPDORIA 0 BOLOGNA 1 SAMPDORIA: Ceppi; D’Amore, Zeqiraj (1’st Malanca), Ovalle Santos; Papasergio, Giolfo (21’st Bacic), Valisena (40’st Ofama), Patrignani (40’st Casalino), Gomez; Leonardi, Ntanda. A disp. Scardigno, Gioannini, Trevisan, Genovese, Chiesa, Cavallaro, Rossello. All. Lupi. BOLOGNA: Pessina; Markovic, De Luca, Papazov (9’pt Labedzki); Puukko, Lai (33’st Gattor), Tirelli (38’st Nesi), Baroncioni;, Ravaglioli (38’st Mangiameli); Ebone (33’st Tordiglione). A disp. Happonen, D’Autilia, Tonin, Mazzetti, Schjott. All.. Arbitro: Zoppi di Firenze. Reti: 34’pt(B). Note: ammoniti Zeqiraj, Gomes, Leonardi, Casalino (S); De Luca, Tirelli (B). Il Bologna vince ae si piazza momentaneamente al quarto posto in classifica, a due punti