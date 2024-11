Ilgiorno.it - "Spazi per fare esperienze"

I prodotti editoriali uniti alla vendita di beni di prima necessità, oltre a eventi e allestimenti temporanei: è questa la ricetta su cui punta Quotidiana "per ridar vita a un asset storico del Paese, a un punto di riferimento all’interno dei quartieri", come racconta Francesca Orlandini (foto), responsabile della comunicazione. Nel 2020 la società ha acquistato 20 edicole in città: le ha ristrutturate e riaperte al pubblico, offrendo anche "prodotti come latte, pasta e biscotti". Nel tempo, Quotidiana ha ripensato questo format e ha venduto alcuni dei chioschi. Dei dieci oggi presenti a Milano solo pochi sono sempre aperti con la vendita di giornali e beni di prima necessità: quasi tutti vengono attivati solo in occasione di allestimenti temporanei.