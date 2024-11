Lettera43.it - Spagna, la regina Letizia in lacrime durante le contestazioni a Paiporta

Ladi, che con il re Felipe VI e il premier Sanchez si è recata nelle zone colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, è scoppiata indavanti allesubite adalla delegazione reale. Centinaia di cittadini esasperati hanno infatti sfondato il cordone di sicurezza e colpito col fango il re e il primo ministro al grido di “assassini“. Sanchez è stato anche urtato con un bastone. La Polizia si è vista costretta a schierare agenti a cavallo per proteggere i reali, mentre doña, con il volto e i vestiti sporchi di fango, si è messa a piangere. Dalla folla le hanno detto “Non è per voi, signora“, come a dire che la protesta non era contro di lei. Ma l’ascolto delle storie dei residenti insieme al clima tesissimo venutosi a creare le hanno reso impossibile trattenere le