Quotidiano.net - Schiacciato da un camion, imprenditore muore nel sud della Sardegna

Cagliari, 3 novembre 2024 – Unè morto questa mattina per un incidente sul lavoro nel sud. La tragedia è avvenuta in un'azienda di autotrasporti nella zona industriale di Sardara, a una cinquantina di chilometri da Cagliari. Il titolarePusceddu Trasporti Srl, Emilio Pusceddu, 56 anni, è morto dopo essere stato travolto da un, rimanendosotto il pesante mezzo. Con lui c'era anche il figlio e un altro operaio. La tragedia è avvenuta verso le 7.30. Sul posto è giunta un'equipe medica del 118 con l'elisoccorso, ma per il 58enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi dei carabinieri e dello Spresal di Cagliari per ricostruire la dinamica dell'incidente.