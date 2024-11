Lanazione.it - Perugia, Javier Faroni due mesi dopo: “Mai pentito della scelta. Prima le fondamenta e poi la B”

, 3 novembre 2024 – Presidente, si èfatta? “No, sono contento – racconta il presidente delcalcio, da duein carica – . Sono solo preoccupato per la situazione che ho trovato e per il lavoro che ci sarà fare. Si tratta di un club che perde molto denaro ogni anno per le spese correnti, il primo obiettivo è rimettere questa situazione in equilibrio per poi lavorare. Sono concentrato su questo. Ma la gente che incontro mi dà coraggio. L’unica delusione viene da alcuni personaggi che davanti ti dicono di amare ile invece sono lì pronti a tirarti le pietre. Non parlo certo dei tifosicurva – e si tocca il cuore – ma di altri personaggicittà”.