.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli lotta, ma non basta: l’Albatro Siracusa vince 24-32 al PalaQuaresima

Leggi tutto su .com

I ragazzi di Palazzino su ogni pallone, chiudono il primo tempo sul -1 e mantengono aperta la partita fino al 50?, prima della definitiva fuga ospite. 10 gol per Angiolini, 8 per Makhlouf, protagonisti i portieri, 2 novembre 2024 – Larende dura la vita del, ma nello sprint finale la Teamnetwork si aggiudica i due punti. Il 24-32 finale delnon rende giustizia alla bella partita dei ragazzi di Palazzi, nella 10^ giornata di Serie Adi. Strappini e compagni, infatti, hanno combattuto alla pari per 50 minuti contro la squadra terza in classifica, per poi alzare bandiera bianca solo nell’ultima parte del match. Primo tempo I cingolani, in particolare, sono stati bravi a non far scappare i siciliani nel primo tempo e, anzi, a portarsi addirittura in vantaggio in un paio di circostanze.