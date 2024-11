Movieplayer.it - Morto Alan Rachins, star di Dharma & Greg e L.A. Law - Avvocati a Los Angeles

Leggi tutto su Movieplayer.it

L'attore, molto noto sul piccolo schermo per la sua partecipazione a diverse serie tv, è scomparso ieri in California. L'attore, noto principalmente per il suo lavoro nelle serie tv L.A. Law -a Los, ènella mattina di sabato 2 novembre. Aveva 82 anni.è scomparso nel sonno a causa di un'insufficienza cardiaca. A confermare la scomparsa dell'attore è stato il suo manager Mark Teitelbaum.era un volto molto conosciuto soprattutto sul piccolo schermo, per aver interpretato parecchi personaggi conosciuti anche dagli spettatori italiani. Avvocato in tv Nel corso della sua carriera,ha interpretato l'avvocato Douglas Brackman Jr. in L.A. Law -a Los