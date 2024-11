Ilfattoquotidiano.it - Margot Robbie è diventata mamma: è nato il primo figlio della star di Barbie e Tom Ackerley

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Fiocco azzurro per. L’attrice australiana che ha incantato il mondo con la sua interpretazione in ““, èper la prima volta. Secondo quanto riportato in esclusiva da People, lei e il marito Tomhanno dato il benvenuto a un maschietto lo scorso 17 ottobre. La notizia è arrivata come una sorpresa per i fan: la coppia ha sempre mantenuto infatti la massima privacy sulla propria vita privata, riuscendo a nell’impresa di non far trapelare nessun dettaglio neanche sui social., 34 anni, e Tom, produttore cinematografico, sono conosciuti nel 2013 sul set di “Suite Française” e poi sposati nel 2016 con una cerimonia intima a Byron Bay, in Australia.