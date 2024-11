Lettera43.it - La corsa contro il tempo per il Giubileo 2025 tra cantieri e costi lievitati

A Roma sono attesi almeno 32 milioni di pellegrini: parola di monsignor Rino Fisichella, il plenipotenziario del Vaticano per l’organizzazione del. Fisichella è tornato sui numeri dell’affluenza per l’anno santo rispondendo ai giornalisti nel corso della presentazione del programma ufficiale delin Vaticano il 28 ottobre. L’arcivescovo ha detto di far riferimento a uno studio prodotto dalla facoltà di sociologia dell’ateneo Roma tre, che pare tuttora valido: «Mi sembra che vedendo le iscrizioni, vedendo l’interesse e sentendo le conferenze episcopali e anche tutte le persone che incontriamo, che quel numero di 32 milioni, che è una proiezione contenuta nello studio, possa essere facilmente realizzato». Lavori in corso in via dei Corridori (Imagoeconomica).