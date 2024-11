Sport.quotidiano.net - Italiano e la sua vittoria da urlo: "E’ stata come una liberazione"

Sei punti in quattro giorni e il tabù Dall’Ara sfatato con una gioia arrivata alle ultime curve. Poi uno si chiede perché Vincenzodopo il triplice esulti a pugni chiusi sotto la Bulgarelli esternando la gioiail primo dei tifosi del Bologna. "Sono felice", dice il tecnico in sala stampa snocciolando le ragioni di una felicità esplosa in modo così fragoroso. "Il gol e la primastagionale al Dall’Ara sono stati una– spiega il tecnico –. Vivendo tutti i giorni il gruppo percepivo l’importanza della, per la squadra e per la società: con un altro pareggio la situazione sarebbediversa. Per questo quando la palla colpita di testa da Orsolini è entrata èse dentro la porta l’avessimo spinta tutti". Tutto è bene quel che finisce bene. Ma il pari,suggerisce saggiamente, avrebbe generato altri giudizi.