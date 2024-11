Formazioni ufficiali Cesena-Sudtirol Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, sfida valida per la dodicesima giornata di. Due soli punti separano in classifica le due squadre, eppure ilsi trova in zona playoff mentre ilappena sopra la zona playout. La squadra di casa scenderà in campo con i favori del pronostico e andrà a caccia di una vittoria per consolidare il proprio piazzamento nella parte sinistra della classifica. Obiettivo tre punti anche per il, che spera di allontanarsi da una zona molto delicata.: In attesa: In attesaSportFace.