F1, la Ferrari limita i danni in una domenica anonima. Las Vegas sarà decisiva per il titolo costruttori

Alla vigilia si preannunciava un weekend da affrontare in difesa per laa San Paolo, ed in effetti il circuito sudamericano si è rivelato abbastanza ostico per la SF-24 dopo le due vittorie consecutive ottenute da Charles Leclerc ad Austin e Carlos Sainz a Città del Messico. Nonostante le problematiche fronteggiate per tutto il fine settimana, a conti fatti la Scuderia di Maranello è riuscita in qualche modo are irestando in corsa per una difficile rimonta su McLaren nel Mondiale