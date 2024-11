Iltempo.it - Conte progetta il futuro con una donna al comando. Il piano per il M5S

Caro Direttore, profumo di: per, tra la pochette e il fazzoletto, potrebbe spuntare un rossetto. Dopo la cilecca in Liguria, con la Schlein non c'è proprio verso di vedere scintille a sinistra. Così - in attesa della sbandierata Assemblea Costituente del M5S e con lo spettro di un colpo di scena di un furente Beppe Grillo - l'avvocato del popolo si sta rimboccando le maniche. Se disarcionato, proverà a puntare su un volto femminile per la successione.