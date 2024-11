Chi ha donato a Kamala Harris più di 15 miliardi di dollari per le elezioni Usa

Quifinanza.it - Chi ha donato a Kamala Harris più di 1,5 miliardi di dollari per le elezioni Usa

La candidata Democratica allenegli Usa ha raccolto una considerevole quantità di denaro per la propria campagna elettorale. In totale infatti,ha a disposizione quasi 1,6dicontro il miliardo di Donald Trump, il candidato Repubblicano. Anche la provenienza di queste donazioni è sostanzialmente diversa. Se per Trump infatti si tratta quasi per il 70% di grandi donazioni dai suoi treri più importanti, Timothy Mellon, Elon Musk e Miriam Adelson,ha raccolto più del 42% dei fondi che utilizza tramite piccole donazioni di privati, inferiori ai 200. Rimangono però maggioritari i contributi da parte di alcune grandi realtà che hanno finanziato i Super Pac Democratici.