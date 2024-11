Ilfattoquotidiano.it - Cagliari, piccolo imprenditore muore travolto da un camion della sua azienda

Incidente sul lavoro mortale questa mattina in un’di autotrasporti nella zona industriale di Sardara, a una cinquantina di chilometri da. La vittima si chiamava Emilio Pusceddu, 56 anni, titolarePusceddu Trasporti Srl. L’uomo è morto dopo essere statoda un, rimanendo schiacciato sotto il pesante mezzo. Con lui c’erano anche il figlio ed un altro operaio. La tragedia è avvenuta verso le 7.30. Sul posto è giunta un’equipe medica del 118 con l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi dei carabinieri e dello Spresal diper ricostruire la dinamica dell’incidente. A fine agosto, ultimi dati ufficiali Inail, i morti sul lavoro erano 680, con un aumento del 3,5% rispetto ai primi 8 mesi del 2023. L'articoloda unsuaproviene da Il Fatto Quotidiano.