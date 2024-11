Quotidiano.net - Ballando con le Stelle 2024, eliminati, la stoccata di Milly Carlucci a Fabio Fazio e la decisione di Nina Zilli

Cosa è successo nella sesta puntata di ‘con le’? La serata di sabato 2 novembre è stata caratterizzata da tantissime polemiche, anche immotivatamente vibranti, dei concorrenti nei confronti di una giuria forse mai messa così tanto in discussione, un’eliminazione e l’esibizione di Edwige Fenech in qualità di Ballerina per una notte insieme a Simone Iannuzzi. Al termine della lunga serata su Raiuno le eliminazioni sono state ben due, ma con due motivazioni differenti: la coppia-Pasquale La Rocca, che si ferma a causa dei problemi fisici della cantante e tornerà probabilmente in gara dal 30 novembre e quindi di fatto non è propriamente eliminata, e quella composta da Alan Friedman e Giada Lini. Allo spareggio finale erano andati anche Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.