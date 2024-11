Dilei.it - Anticipazioni Domenica In, ospiti del 3 novembre: da Ballando con le Stelle a Kabir Bedi

Leggi tutto su Dilei.it

Tutto pronto per una nuova puntata diIn con Mara Venier.2024 ampio spazio sarà dedicato, come di consueto, acon le, il dancing show del sabato sera di Rai1. Ma si parlerà anche di cinema, attualità e musica, con diversi e numerosipronti a raccontarsi e confidarsi nel salotto di zia Mara. GlidiIn di2024 La nuova puntata diIn si aprirà con un talk sulla sesta puntata dicon lein onda sabato sera. A commentare quanto accaduto in pista da ballo i concorrenti ballerini, Alan Friedman, Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini, con le rispettive maestre di ballo, Giada Lini, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno invece Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Alessandra Mussolini e Katia Ricciarelli.