Quotidiano.net - Sanchez, è il momento dell'unità, poi verranno le responsabilità

"Ci sarà il tempo di guardare indietro e appurare le, come è avvenuto dopo la pandemia di Covid 19. Ma ora è necessario orientare gli sforzi al colossale compito che abbiamo davanti, mantenere il nostro Paese unito nell'avversità e nella solidarietà". E' l'appello lanciato dal premier spagnolo Pedrodal Palazzoa Moncloa nella gravissima crisi provocata dall'alluvione che ha causato finora 211 morti e un numero indefinito di dispersi. "In questocentinaia di persone stanno cercando i loro familiari dispersi e decine di famiglie stanno piangendo i loro cari defunti. A tutti loro va il nostro profondo affetto", ha dettoche, come all'inizioa crisi, ha assicurato che "il governo spagnolo mobiliterà tutte le risorse necessarie per tutto il tempo che ci vorrà per superare questa tragica situazione".