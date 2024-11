.com - Promozione / La Fermignanese dilaga col Villa San Martino e conferma il primato solitario Villa San Martino con due reti per tempo. Il primo sigillo al 13? con Giovanelli. Il raddoppio al 28? con Santi sul cui tiro cnulla può Azzolini. Il Villa San Martino non riesce a scuotersi se non dopo il riposo con Marcantognini in evidenza. All’11 Paoli ci prova da fuori area ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Lo spavento sveglia la Fermignanese, che al 15? torna a colpire: Garota, entrato da qualche minuto, viene servito al centro dell’area e trafigge Azzolini. Leggi tutto su .com 4-0 il risultato finale. Due gol per tempo firmati Giovanelli, Santi, Garota, Ragni. Ottime parate del portiere Marcantognini VALLESINA, 2 novembre 2024 – Reazione importante e concreta quella della squadra di Pazzaglia dopo la sconfitta in casa del Vismara. 4-0 contro ilSancon due reti per tempo. Il primo sigillo al 13? con Giovanelli. Il raddoppio al 28? con Santi sul cui tiro cnulla può Azzolini. IlSannon riesce a scuotersi se non dopo il riposo con Marcantognini in evidenza. All’11 Paoli ci prova da fuori area ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Lo spavento sveglia la, che al 15? torna a colpire: Garota, entrato da qualche minuto, viene servito al centro dell’area e trafigge Azzolini.

Giornata, la 9° del girone d’andata, ricca di scontri interessanti. Omiccioli vuol fare tris, Pazzaglia vuol ritornare a vincere per restare primo, Tavullia Valfoglia per mantenere una posizione di classifica di assoluto prestigio VALLESINA, 1 ...

Promozione / La Fermignanese dilaga col Villa San Martino e conferma il primato solitario

