Lanazione.it - "La Vallata dimenticata". I sindaci alzano la voce. Danni, cantieri e dolore. E chi ancora è senza casa

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024)famiglie fuoriin Val di Bisenzio, dove l’alluvione dello scorso anno ha lasciato enormi ferite e une una paura che si riacutizzano ad ogni allerta meteo in zona o davanti a catastrofi come le ultime avvenute in Emilia e in Spagna: il ricordo torna vivo, si soffre nei panni dell’altro in una sorta di transfert e si trema ogni qualvolta la pioggia fa crescere i torrenti accanto a, moltinello stato in cui erano la mattina dopo la tragedia. La drammatica situazione di Valencia è anche nelle parole della sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, che apre così il bilancio del suo territorio ad un anno dall’alluvione. "Quello del prossimo 2 novembre 2024 è un amaro anniversario, vissuto con grande impegno per superare le tante difficoltàpresenti.