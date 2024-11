Lanazione.it - La Toscana fa i conti con la Blue Tongue. Cosa è e perché preoccupa gli agricoltori

Firenze, 2 novembre 2024 – E' una malattia virale che colpisce il bestiame e che oraanche glitoscani. Si tratta della “”, che ha già causato gravi danni in diversi allevamenti europei. In Italia sono stati rilevati diversi focolai, con impatti significativi non solo per le aziende colpite, ma per l’intera filiera agricola e zootecnica, a partire dalle forniture fino alla distribuzione dei prodotti derivati. «Non bisogna fare allarmismi, ma fare la necessaria vigilanza sì», afferma Marco Neri, presidente di Confagricoltura. «Come associazione siamo in costante contatto con le aziende del territorio per monitorare l’evoluzione della situazione e con le istituzioni locali».