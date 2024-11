Ilrestodelcarlino.it - Il sogno americano: "Suonavo per strada, studierò sax a Boston"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) "La musica è la mia vita, edi poter vivere di questo, di costruire un mio sound riconoscibile e portarlo in giro per il mondo". L’8 novembre il 19enne sassofonista Marco Marchini aprirà il concerto tenuto dal gruppo Guano Padano e dal celebre jazzista Enrico Rava al San Luigi, nell’ambito del festival ‘JazzAForlì’. Marco ha vinto una borsa di studio per formarsi al prestigioso Berklee College of Music di, un’università privata nel Massachusetts che ha visto passare tra i suoi banchi icone jazz come Bill Frisell (protagonista, lo scorso 31 ottobre, della serata di apertura del ‘JazzAForlì’ al Naima) e di altri generi musicali, tra cui il batterista degli Aerosmith, Joey Kramer. Marco inizia a studiare il sassofono da autodidatta a 14 anni per poi prendere lezioni private all’istituto Masini.